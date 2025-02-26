Единую смену лагеря для трудных подростков запустят в Домодедове

В администрации городского округа Домодедово прошло очередное заседание антитеррористической комиссии. На встрече обсудили вопрос запуска единой смены лагеря труда и отдуха для проблемных подростков в школе № 9.

По словам замначальника управления образования Алексея Кузьминского, в прошлом году в учебном заведении уже организовывали подобный проект. В этот раз в лагере станет на три отряда больше.

В школах, колледже «Московия», в филиалах вузов проводят объектовые тренировки, ученикам и студентам на уроках рассказывают об опасности распространения радикальными структурами идеологии терроризма и идей нацизма. Антитеррористическая работа проходит и в комитете по культуре, делам молодежи и спорту, а также на предприятиях, которые являются стратегическими объектами.

«Одна из приоритетных задач — уберечь подростков от вовлечения в преступное сообщество. Для этого в управлении образования разработали комплекс мер: профилактические мероприятия среди учащихся, мониторинг их социальных сетей, внедрение новой интерактивной системы профилактики суицидов», — рассказала глава Домодедова Евгения Хрусталева.

Заместитель начальника управления Министерства внутренних дел, начальник полиции Алексей Субботин обратился к присутствующим с просьбой более тесно сотрудничать с правоохранительными органами.

«Если есть информация о детях, которые состоят в сомнительных группах, то сообщайте нам об этом незамедлительно. Мы сможем предотвратить совершение преступлений и поможем им не сломать судьбу. Проведем профилактические мероприятия, чтобы эти школьники, студенты не попали в тяжелую жизненную ситуацию», — сказал он.