Сегодня 14:54 Единую модель профориентации школьников улучшат в Орехово-Зуевском округе 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации Орехово-Зуевского городского округа Подмосковье

В Орехово-Зуевском округе продолжается реализация Единой модели профориентации обучающихся. Этот системный проект охватывает все ступени образования и направлен на помощь детям в выборе будущей профессии.

В детских садах ребят знакомят с различными профессиями через беседы, экскурсии и создание тематических пространств, таких как «Больница», «Строители» и «Мастерская». Для школьников 6-11 классов разработана онлайн-платформа «Билет в будущее», на которой зарегистрировалось более 5,5 тысячи учеников — почти 65% от общего числа обучающихся в округе. Платформа позволяет узнать об особенностях профессий в удобном формате.

Фото: Пресс-служба администрации Орехово-Зуевского городского округа

Также в округе проводится курс внеурочной деятельности «Россия — мои горизонты», который включает 34 занятия в год и помогает ученикам разобраться в возможностях карьерного роста в стране. Каждый год на базе Дворца спорта «Восток» проходит Фестиваль профессий, где колледжи и техникумы Восточного Подмосковья представляют свои компетенции. В октябре 2025 года на мероприятии побывали более 900 учеников.

Фото: Пресс-служба администрации Орехово-Зуевского городского округа

Руслан Заголовацкий подчеркнул важность взаимодействия с родителями и предприятиями округа, такими как ДМЗ и ЛиАЗ, которые поддерживают проект, выделяя средства на оборудование профильных кабинетов в школах. В образовательных комплексах округа открыты математические классы, а также инженерные, IT, психолого-педагогические, медицинские, медиа и предпринимательские классы с планом совместной работы с вузами и работодателями. «Мы планируем, что к 2026 году школьники смогут получать профессию одновременно с аттестатом», — добавил глава округа.