Единую форму и символику для народных дружинников утвердили в Подмосковье

Новую форму одежды и отличительную символику для народных дружинников утвердили в Подмосковье. Соответствующий закон был принят в ходе 126-го заседания Мособлдумы.

Соблюдать единообразие, как сообщили в пресс-службе ведомства, придется строго. Заменять предметы одежды запрещено.

«Это не просто униформа — это знак доверия и опознавательный знак. Чтобы каждый прохожий точно знал, к кому можно обратиться за помощью, а любой нарушитель видел, что район под надежным контролем», — подчеркнул председатель Комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов.

Удостоверения народных дружинников также ждет модернизация, чтобы исключить случаи подделки.

В настоящее время в Московской области работают более 1,1 тысячи дружинников. Они помогают полиции выявлять правонарушения и предотвращать преступления.

Деятельность сотрудников поддерживают и ежегодно выделяют средства на их экипировку. Например, в 2026 году на изготовление удостоверений, форменной одежды и отличительной символики запланировали порядка 23 миллионов рублей.

Форменная одежда народного дружинника состоит из защитного жилета, демисезонного тактического и зимнего костюмов, водоотталкивающей куртки, перчаток без пальцев и с пальцами, двух видов ботинок, ремня, шапки, обычной футболки и поло с логотипами народной дружины.

Отличительные знаки сотрудника — шевроны: на правом рукаве с гербом муниципалитета и наименованием города, на левом с аббревиатурой народной дружины, на спине с соответствующей надписью.