Единую форму для работников домов культуры введут в Подмосковье

В Подмосковье создали эскизы единой форменной одежды для сотрудников домов культуры. Работу провели в рамках реализации проекта «Умный ДК».

На основе брендбука домов культуры Подмосковья были представлены специальные комплекты для администраторов, гардеробщиков, билетеров и технических специалистов, выполненных в фирменном стиле.

Одежду будет украшать индивидуальный логотип учреждения, который разместят на специальных бейджах.

Министерство культуры и туризма Московской области напомнило, что реализация проекта «Умный ДК» началась в 2025 году. Программа, охватившая 50 учреждений, призвана сделать дома культуры более доступными для разных категорий и поколений жителей.

В рамках проекта уже запустили цифровой сервис «Открытый ДК», который позволяет зарезервировать помещение и оборудование для проведения мероприятий в учреждениях.

Дополнительные сведения о работе домов культуры опубликованы на информационном портале «МОе Подмосковье».