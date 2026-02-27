Единую экосистему для педагогов и ученых создадут в Дубне

Соглашение было подписано на региональной научно-практической конференции, которая состоялась 27 февраля в университете «Дубна». Участниками стали педагоги местных профильных классов, а также из Дмитрова и Талдома.

Организаторами выступили университет округа, Информационно-методический центр Дмитрова и Корпоративный университет развития образования. В центре внимания оказался инновационный учебно-методический комплекс по физике «Инженеры будущего». Преподаватели вуза и ученые Объединенного института ядерных исследований провели блиц-лекторий о новейших трендах науки. Затем работа продолжилась в секциях по химии, физике, биологии и математике.

Главным итогом конференции стало подписание соглашения между ректором университета Андреем Деникиным и директором Информационно-методического центра Дмитрова Натальей Ефименко. Документ заложил основу для создания экосистемы «Методическая служба — вуз — школа». Ее цель — знакомить педагогов и учеников с передовыми научными достижениями и практиками вузовского образования. Стороны объединят усилия для поддержки учителей северных районов Подмосковья, которые готовят школьников профильных математических и естественно-научных классов.

Ректор университета Андрей Деникин отметил, что важно, чтобы учителя знали о Дубне и могли через это заинтересовать учеников. По его словам, действовать через педагогов — самый верный путь к сердцу школьника. Подписание договора, добавил он, позволит выстроить подготовку учителей так, чтобы включить в нее не только методику, но и предметную составляющую, которая помогает мотивировать ребят изучать физику, химию, биологию и математику.