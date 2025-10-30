Единственный в России сертифицированный гибридный автобус запустили в Королеве

В Королеве на маршруте № 1 начал работать уникальный гибридный автобус Yutong ZK 6116 CHEVG — единственный в России сертифицированный дизель-электрический транспорт такого типа. Транспорт сочетает дизельный двигатель и электромотор. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

При торможении энергия не теряется, а возвращается обратно. Благодаря этому автобус расходует меньше топлива и становится более экологичным.

«Для нас важно, что мы первыми в России тестируем такой автобус. Трехмесячные испытания покажут его эффективность на дорогах Подмосковья. Кроме того, увидим, как машина ведет себя в межсезонье и в холодное время года. Результатами обязательно поделимся», — отметил генеральный директор «Мострансавто» Андрей Майоров.

Автобус рассчитан на 77 пассажиров с 29 сидячими местами. Пневматическая подвеска делает поездку плавной, мощная система кондиционирования поддерживает комфортную температуру, а большие панорамные окна и мягкое освещение создают ощущение простора и уюта.

Компания будет собирать отзывы жителей о том, как автобус ведет себя на дороге, удобно ли в нем ездить и насколько комфортно внутри. Эти данные помогут оценить, можно ли внедрять подобные технологии на других маршрутах Подмосковья.