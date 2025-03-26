Единовременную выплату ко Дню Победы получат ветераны Одинцовского округа

Ветераны Подмосковья, в том числе и Одинцовского округа, получат единовременную выплату от региона. Она автоматически поступит на счета адресатов и станет дополнением к федеральной.

Единовременная выплата в преддверии празднования 80-й годовщины Дня Победы составит 70 тысяч рублей для фронтовиков и инвалидов войны, 40 тысяч — для тружеников тыла, блокадников, вдов и узников фашистских концлагерей. Согласно указу президента России Владимира Путина, федеральная выплата составит от 55 до 80 тысяч рублей. Ее размер будет зависеть от льготной категории.

Кроме того, в юбилейный год все ветераны получили памятные медали, которые символизируют их героизм и преданность Родине. Всего в Подмосковье, по состоянию на март, проживает 488 фронтовиков и чуть больше 18 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.