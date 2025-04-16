Единовременную выплату ко Дню Победы получат ветераны из Орехово‑Зуева

В преддверии 80-й годовщины Великой Победы ветераны Орехово-Зуевского округа получат единовременные денежные выплаты от администрации. Эта мера призвана почтить память погибших и выразить благодарность тем, кто совершил подвиг, проявил мужество и стойкость в военные годы.

Согласно установленным суммам, фронтовики и инвалиды Великой Отечественной войны получат по 70 тысяч рублей. Труженики тыла, блокадники, вдовы военнослужащих и узники фашистских концлагерей смогут рассчитывать на выплату в размере 40 тысяч рублей.

Выплата будет перечислена автоматически на банковские счета ветеранов, чтобы упростить процесс получения средств. Это дополнение к федеральной выплате, которая будет осуществляться по указу президента России и составит от 55 до 80 тысяч рублей в зависимости от категории получателей. Таким образом, сумма поддержки для ветеранов в этом году значительно увеличится. Все эти меры направлены на повышение качества жизни ветеранов.