Единое родительское собрание прошло в подмосковном колледже «Энергия»

Во всех структурных подразделениях подмосковного колледжа «Энергия» в Реутове, Балашихе и Богородском состоялось единое родительское собрание. На него пригласили родителей выпускников 9-11 классов с инвалидностью и ОВЗ. Мероприятие проводилось для помощи подросткам в профориентации.

Участников поприветствовала заместитель начальника управления министерства образования МО Татьяна Измайлова. Она подчеркнула важность осознанного выбора профессии детей с ограниченными возможностями здоровья.

Руководитель школы родителей студентов с инвалидностью и ОВЗ «Профессиональные горизонты» Елена Селезнева отметила роль мам и пап в выборе профессионального пути. Она призвала семьи включаться и помогать с принятием решений по вопросам будущего подростков.

Также участников познакомили с условиями приема студентов с особенностями развития, специальными условиями обучения и рассказали о нужных документах для поступления.

«Такие встречи помогают принять осознанное решение и выбрать лучший путь для дальнейшего обучения», — отметили в пресс-службе министерства образования региона.

Кроме того, для семей провели экскурсии по учебным корпусам, показали аудитории и мастерские. Родители поговорили с сотрудниками социально-педагогической службы и смогли задали интересующие их вопросы.