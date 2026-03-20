Единая школьная лига прошла в Лыткарине

Спортивный сезон в Лыткарине завершился на высокой ноте. Во Дворце спорта «Арена Лыткарино» прошли финальные матчи Единой школьной лиги по мини-футболу, ставшие решающим аккордом в распределении мест общекомандного зачета.

Несмотря на то что последние игры не выявили победителей на поле, они определили триумфатора всего года — им стала команда Гимназии № 4.

«Соперники настолько хорошо изучили друг друга за сезон, что оборона явно доминировала над атакой. Гимназия № 1 и Школа № 2 завершили встречу „сухой“ ничьей — 0:0. Не менее упорным было противостояние Гимназии № 4 и Гимназии № 7: команды обменивались острыми атаками, забив по два мяча в каждые ворота, — итоговые 2:2 на табло. Сразу после финального свистка состоялась торжественная церемония закрытия сезона», — отметили организаторы.

Гимназия № 4 продемонстрировала универсальность, забрав «золото» в большинстве видов программы.