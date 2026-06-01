«Единая Россия» завершила отбор кандидатов перед выборами в Госдуму и Мособлдуму

Партия «Единая Россия» завершила процедуру отбора кандидатов перед выборами в Госдуму и Мособлдуму. В предварительном голосовании приняли участие более 10% избирателей — это порядка 636 тысяч человек.

По словам секретаря регионального отделения «Единой России», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, Подмосковье вошло в число самых активных регионов России по количеству участников в предварительном голосовании. Он поблагодарил всех, кто присоединился к процедуре, и отметил наиболее достойных кандидатов.

«Вы снова показали, что вам небезразлично будущее Подмосковья, и сами решили, кто достоин представлять партию на выборах», — обратился он к избирателям.

Окончательные итоги голосования подведут 1 июня в ходе совместного заседания Бюро Высшего совета и Генсовета партии, а также на заседании оргкомитета.

В этом году процедура проходила полностью в электронном формате. На нее зарегистрировали 780 тысяч избирателей, из них проголосовали 636 тысяч.

Кандидатами стали 907 человек, 80% из них — новые лица в политике. Порядка 40% пришлось на женщин. Четверть — представители реального сектора экономики: предприниматели, руководители и работники промышленных и сельхозпредприятий. Среди кандидатов также были 67 участников СВО.