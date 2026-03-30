«Единая Россия» запустила в Подмосковье проект «СВОй бизнес»

«Единая Россия» запускает в Подмосковье проект «СВОй бизнес». Он поможет ветеранам спецоперации и членам их семей открыть свое дело.

Партия организует проект совместно с корпорацией МСП и «Опорой России». На пятидневном образовательном интенсиве участники — в Подмосковье это порядка 30 человек — изучат основы предпринимательства и узнают о полезных сервисах. Наставники и представители бизнеса поделятся своим опытом и помогут составить план развития своего дела.

В первый день участники и эксперты за круглым столом обсудили возможности развития предпринимательства, меры господдержки и шаги для запуска бизнеса. Федеральный координатор партийного проекта «Предпринимательство», депутат Госдумы Альфия Когогина отметила популярность программы: обучение уже прошли ветераны и члены их семей почти в 50 регионах. Она также заверила, что после завершения курса они не останутся без поддержки.

«За каждым участником будет закреплен наставник, который сможет помочь советом и поддержкой на этапе запуска и развития бизнеса», — добавила депутат.

На важность этой программы для адаптации бойцов обратил внимание замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области, ветеран спецоперации Кирилл Лосунчуков.

«Бизнес, как и служба, требует дисциплины, умения принимать решения и работать в условиях ограниченных ресурсов. Такие программы дают возможность получить необходимые знания, найти партнеров и наставников для дальнейшего развития», — отметил он.

Своими ожиданиями от проекта поделилась одна из участниц — Елена Перепелица, потерявшая супруга в зоне СВО. Женщина воспитывает троих сыновей и рассчитывает найти точку опоры в бизнесе, чтобы обеспечить семью.

«У меня нет никакого предпринимательского опыта. Именно поэтому я здесь. В любом деле нужен опытный наставник, который поможет пройти путь от нуля до какого-то старта», — говорит Елена.

Своей историей бизнеса поделился предприниматель из Можайска Роман Гумыляев. После участия в СВО и полученной травмы он переехал с супругой из города в деревню и начал развивать собственное хозяйство.

«Сегодня у нас небольшая ферма: на участке мы разводим баранов, кур, гусей, коз и свиней. Изначально все начиналось для себя, но со временем появился спрос со стороны жителей, и мы начали продавать нашу продукцию. В планах — развитие экотуризма. Проект „СВОй бизнес“ помогает начинающим предпринимателям разобраться в различных вопросах, понять, какие могут быть „подводные камни“, получить консультации и поддержку. Чем больше информации и возможностей, тем легче работать», — рассказал предприниматель.

Образовательный курс «СВОй бизнес» продлится пять дней. В программу входят практические занятия, работа с экспертами и разработка собственных бизнес-проектов. Также участников познакомят с некоторыми подмосковными предприятиями. Предприниматели расскажут, как начинался их бизнес, поделятся своим опытом.