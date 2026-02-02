«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о защите памяти жертв геноцида

В конце 2025 году в Подмосковье приняли закон об увековечении памяти жертв геноцида советского народа. Он вступил в силу 1 января. Закон касается организации поисков останков и установления их имен, а также поддержки общественных объединений и историко-краеведческих организаций. «Единая Россия» выступила с инициативой ввели дополнительные меры по защите памяти жертв.

Из-за роста попыток фальсификации истории«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о дополнительной защите памяти жертв геноцида. По словам инициатора, заместителя председателя комитета по развитию гражданского общества, председателя Центрального совета сторонников партии Ольги Занко, это вопрос национальной безопасности.

Законопроект предусматривает уголовную ответственность за отрицание факта геноцида советского народа, уничтожение или осквернение захоронений и мемориалов и оскорбление памяти жертв.

«Мы обязаны защитить память о каждом пострадавшем, чтобы наши дети на себе не испытали ужасов голода, как в блокадном Ленинграде, страха за свою жизнь, как в детском концлагере под Вырицей, пыток и казней, как на оккупированных территориях Сталинградской области», — отметила она.

Председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы, депутат от «Единой России» Линара Самединова рассказала, что закон об увековечении памяти жертв геноцида приняли в Подмосковье в прошлом году. Он направлен содейтсвие организациям, которые занимаются поисками и социальных НКО.

«Признание геноцида народов СССР на территории Московской области в годы войны стало важнейшим шагом в правовой оценке преступлений нацизма. Наша задача — сделать все, чтобы память о жертвах нацистских преступников сохранилась, чтобы правда передавалась новым поколениям. Это особенно важно в условиях ведущейся против нас информационной войны и переписывания истории зарубежными коллегами», — сказала Линара Самединова.

Подмосковная «Единая Россия» ведет активную работу по увековечиванию памяти ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО. В рамках акций «Парта Героя» и «Лица Героев» в 2025 году было открыто 167 тематических парт и 12 муралов.

Кром етого, за год провели почти 12 тысяч мероприятий, включая Уроки мужества, патриотические встречи, открытие школьных музеев и многое другое.