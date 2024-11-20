Предпринимательницы Воскресенска провели встречу для обмена опытом

В Воскресенске состоялась встреча женщин-предпринимательниц в честь Дня женского предпринимательства. Мероприятие прошло в отделе краеведения и стало частью партийного проекта «Женское движение единой России».

Цель встречи — обмен опытом и вдохновением, а также обсуждение новых идей для поддержки женщин в бизнесе. Участницы мероприятия поделились своими достижениями и рассказали о проектах, которые успешно развивают в округе. На встрече были награждены предпринимательницы, победившие в конкурсе Московской области «Кубок креативных бизнес-проектов».

«Этот проект объединяет успешных, решительных женщин, которые создают бизнес, находят партнеров и дают новые рабочие места. Эти дамы вдохновляют других и помогают развивать округ», — отметил депутат Совета депутатов Воскресенска Андрей Баранов.

Предпринимательницы обсудили важность привлечения молодых специалистов в бизнес. «Будем работать с образовательными учреждениями, чтобы молодежь знала о возможностях карьеры в Воскресенске», — добавил он.

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