«Единая Россия» проведет субботники на воинских мемориалах в Подмосковье

В субботу, 18 апреля, подмосковная «Единая Россия» проведет общеобластной субботник на мемориалах Воинской славы. В преддверии «Диктанта Победы» и 9 мая представители партии вместе с «Молодой Гвардией», юнармейцами и неравнодушными жителями приведут в порядок территории памятников, воинских захоронений и других мемориальных мест, посвященных героям и событиям Великой Отечественной войны.

Региональный координатор партийного проекта «Историческая память», депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев отметил, что внимание будет уделено не только центральным мемориалам и братским захоронениям, но и памятным местам вдали от населенных пунктов.

«Подмосковье после зимы нуждается в заботе, и „Единая Россия“ традиционно берет на себя роль организатора первого общеобластного субботника. В этом году в большой уборке примут участие не только активисты и молодежь, но и наши герои — участники СВО и ветераны боевых действий. Субботник — это добрая традиция, объединяющая соседей. Поэтому приглашаю всех жителей провести вместе несколько часов и привести в порядок наши памятные места», — сказал он.

В Балашихе партийцы вместе с ветеранами спецоперации, молодогвардейцами, юнармейцами и жителями города приведут в порядок Мемориальный комплекс «Воинам землякам за Родину жизнь отдавшим», территорию у «Братской могилы» и памятника «Вечная память павшим воинам 1941–1945».

В Серпухове субботник пройдет не только в памятных местах, но и на придомовых территориях и в домах семей ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО.

Подмосковная «Единая Россия» ежегодно проводит весеннюю уборку общественных пространств. Особое внимание уделяется мемориалам и местам Славы, посвященным памяти Героев Великой Отечественной войны и ветеранам спецоперации. В прошлом году было организовано более 740 площадок. В субботнике приняли участие несколько тысяч жителей региона.