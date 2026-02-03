«Единая Россия» проведет прием участников СВО в Подмосковье 6 февраля

«Единая Россия» проведет Единый день приема участников СВО и их семей по вопросам выплат в Подмосковье. Встречи состоятся в общественных приемных 6 февраля.

В Подмосковье для бойцов действуют федеральные и региональные меры поддержки. Руководитель региональной общественной приемной, депутат Госдумы Алла Полякова отметила, что приемы позволят оказать военнослужащим и их близким комплексную помощь по широкому кругу вопросов, касающихся получения социальных выплат.

«Чтобы помочь разобраться в порядке их получения, в Единый день приема депутаты и представители профильных организаций проведут профессиональные консультации. Заявителям помогут определить положенные выплаты, объяснят условия назначения и перечень необходимых документов, а также окажут практическую помощь в оформлении», — отметила Алла Полякова.

Адреса местных общественных приемных размещены на сайте регионального отделения партии «Единая Россия»

Записаться на прием можно по телефону 8 (495) 106-05-50.