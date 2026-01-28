«Единая Россия» предложила усилить контроль продажи вейпов в Подмосковье

Регулирование продажи вейпов обсудили в Подмосковье на тематическом круглом столе в Мособлдуме. Руководитель региональной «Молодой гвардии единой России» Диана Алумянц выступила с инициативой усилить контроль этой сферы, активно проводить проверки и не допускать нарушений.

Подмосковье не первый год ведет системную работу по контролю продажи табачной и никотиносодержащей продукции. Активисты регулярно проверяют торговые точки совместно с сотрудниками полиции и представителями администраций округов.

«Эта работа направлена не на давление на бизнес, а на защиту несовершеннолетних, соблюдение действующего законодательства, формирование безопасной городской среды», — рассказала Диана Алумянц.

Она добавила, что в начале этого года «Молодая гвардия» проверила 40 торговых точек в 22 городах региона. В 32% из них товар был открыто представлен на витрине, а в 10% магазины находились вблизи образовательных учреждений, что создает дополнительные риски для подростков.

В 8% случаев выявили продажу табачной продукции без проверки документов у покупателя. Еще в 12% мест — наличие рекламы.

«Отдельно хочу отметить проблему, которая регулярно выявляется в ходе мониторингов. Это наличие безакцизной продукции, что несет не только социальные, но и экономические риски», — отметила Алумянц.

Алумянц отметила также, что существующих ограничений недостаточно, а их соблюдение требует дополнительного контроля.