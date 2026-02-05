«Единая Россия» отчитается о выполнении народной программы в Подмосковье за 5 лет

Региональное отделение «Единой России» отчитается о выполнении народной программы в Подмосковье за пять лет. С этим документом партия победила на выборах, и теперь она готова поделиться результатами.

Председатель Мособлдумы и глава фракции Игорь Брынцалов отметил, что важно конкретно и честно отчитаться о результатах работы перед избирателями.

«Это принципиальный момент и принципиальная позиция партии, потому что „Единая Россия“ отвечает за обязательства и обещания, которые на себя берет. Поэтому сейчас, спустя пять лет работы, нам есть о чем отчитаться перед людьми», — отметил Брынцалов.

Он напомнил, что народную программу сформировали на основании просьб жителей, которые собрали в ходе 27 тысяч встреч. Документ увязан с национальными проектами, федеральными и региональными программами, а также обеспечен бюджетным финансированием. На сегодняшний день партия выполнила более 90% наказов.

В ближайшие месяцы депутаты проведут встречи с жителями и коллективами предприятий, где расскажут о конкретных результатах работы: построенных и отремонтированных школах, детских садах, больницах и амбулаториях, благоустроенных парках, отремонтированных дорогах и обновленных объектах ЖКХ.

«Нам предстоит прямой и честный диалог — о том, что удалось сделать, что-то по каким-то причинам не получилось, и над чем еще нужно работать», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Он добавил, что в Подмосковье также пройдут несколько отчетов-форумов по разным направлениям народной программы. Жители, эксперты и депутаты смогут вместе обсудить итоги и наметить дальнейшие планы.