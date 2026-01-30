«Единая Россия»: новые площадки «Диктанта Победы» откроют в Подмосковье

Количество мест проведения «Диктанта Победы» в Подмосковье в этом году увеличат. Принять участие в акции можно будет также в Ленино-Снегиревском военно-историческом музее в Истре, рассказали в «Единой России».

Акция пройдет 24 апреля, рассказал председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Диктант состоится в рамках партийного проекта «Историческая память».

«Партия стремится постоянно повышать вовлеченность в проект, в том числе работая над текстами самих заданий, делая их еще интереснее и познавательнее. Над этим, как и прежде, будут работать эксперты Российского исторического и Российского военно-исторического обществ», — сообщил Сергей Нарышкин.

Проект создали в ответ на потребность защитить историческую правду и сохранить памятники культурного наследия России.

«Партийный проект „Историческая память“ объединяет всю страну, помогает решать конкретные проблемы и параллельно служит настоящей школой гражданственности для каждого, кто принимает в нем участие», — добавил Сергей Нарышкин.

Региональный координатор «Исторической памяти» и депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев добавил, что в прошлом году «Диктант Победы» написали 69 тысяч жителей Подмосковья. Акции прошли на базе музея «Бородино», аэропорта Шереметьево, военно-исторического комплекса «Партизанская деревня» и в других локациях. В этом году к ним присоединится Ленино-Снегиревский военно-исторический музей.