«Единая Россия»: маткапитал и другие социальные выплаты вырастут с 1 февраля

Ежегодная индексация федеральных мер поддержки семей с детьми вступит в силу с 1 февраля. Материнский капитал вырастет на 5,6% и составит 729 тысяч рублей при рождении первого ребенка и 963 тысячи — второго и последующих. Об изменениях напомнил председатель комитета по социальной политике и здравоохранению в Мособлдуме, представитель фракции «Единая Россия» Андрей Голубев.

В 2026 году на поддержку семей с детьми в Подмосковье направят 43 миллиарда рублей из областного бюджета.

Индексации подлежит не только маткапитал, но и пособия. Так, выплаты по уходу за ребенком до полутора лет составят от 10,8 тысячи до 83 тысяч рублей.

«В рамках „Народной программы“ мы последовательно усиливаем поддержку семей с детьми. Так, в Подмосковье семьи получают дополнительные выплаты: 20 тысяч рублей на первого ребенка, 40 — на второго, 60 — на третьего и последующих. При рождении трех и более детей сразу семья получает 300 тысяч рублей», — рассказал Андрей Голубев.

Единовременное пособие беременным женам призывников вырастет до 45 тысяч рублей, а ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет — до 19 тысяч рублей.

«Это важная поддержка для тех, кто стоит на страже нашей безопасности. В Московской области мы обеспечиваем таким семьям полный пакет региональных льгот: от бесплатного проезда и компенсации ЖКХ до путевок в лагеря и лекарственного обеспечения», — дополнил Голубев.

Также отметят территориальное ограничение для получения выплат на питание и одежду для детей-инвалидов. Поддержка будет доступна всем, кто зарегистрирован в Подмосковье, независимо от того, где находится образовательное учреждение.

Семьи с четырьмя и более детьми с 1 января могут получать ежегодную компенсацию 50% стоимости обучения в колледжах. По словам Голубева, это поможет стимулировать развитие среднего профессионального образования.