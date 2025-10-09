Единая линия Мособлводоканала приняла почти 2 тысячи обращений за месяц

Месяц назад Мособлводоканал запустил единую бесплатную линию для оперативного решения проблем жителей. За это время на нее обратились почти две тысячи раз, сообщили в подмосковном МинЖКХ.

Общая продолжительность разговоров с операторами составила 36 часов 30 минут. Каждый звонок записывался для контроля исполнения заявки.

Чаще всего жители Подмосковья интересовались причинами отключения воды или перебоев подачи водоснабжения, сообщали о повреждениях трубопроводов, порывах, утечках и канализационных засорах. Также специалистам сигнализировали об открытых или поврежденных люках и делали предложения для повышения качества услуг организации.

Обратиться в Мособлводоканал могут жители Павловского Посада, Электростали, Богородского, Лосино-Петровского, Шатуры и Орехово-Зуева по номеру 8(800)222-02-05.

Единая линия работает круглосуточно. Звонок бесплатный для всех операторов связи.