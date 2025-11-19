Единая линия Мособлводоканала приняла более 3 тысяч обращений за два месяца

Общая горячая линия Мособлводоканала работает для жителей Подмосковья уже два месяца. За это время специалисты организации приняли 3046 заявок из разных населенных пунктов.

Чаще всего граждане обращались в единый контакт-центр из-за засоров канализации, нарушения давления при подаче воды и по вопросам оплаты услуг.

В МинЖКХ региона напомнили, что единая линия работает круглосуточно и быстро устраняет возникшие неполадки. Звонки фиксируют, обрабатывают и передают для оперативного решения.

По любым вопросам жители могут обратиться в бесплатную службу поддержки клиентов по номеру 8(800)222-02-05.