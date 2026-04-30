Единая лесная служба начнет работу в Богородском округе

В Красногорске обсудили переход лесного хозяйства Подмосковья к стратегическому планированию. Богородский округ на заседании представили Алина Витальева и Иван Кодряну.

Участники встречи в Доме правительства Московской области рассмотрели реализацию программы «Здоровый и чистый лес». Леса покрывают более 40 процентов территории региона. Из-за долгого отсутствия ухода они ослабли и стали болеть.

Главным решением стало создание единого учреждения «Мособллес». Теперь структура сможет своими силами планово заботиться о лесных массивах. Представители общественности изучили государственную политику в этой сфере и способы взаимодействия с профильными организациями.

В числе проблемных вопросов оказались борьба с борщевиком, пожарная безопасность, оперативное тушение огня и валка аварийных деревьев по сигналам из системы «Добродел».

«Важно понимать: „посадить дерево“ — это еще не лесовосстановление. Многие саженцы гибнут из-за неграмотной агротехники. Наша задача — через лесничих и волонтеров повышать приживаемость и учить людей правильной посадке. Лес — это не просто ресурс, это живой организм, требующий заботы и профессионализма», — отметила Алина Витальева.