Единая диспетчерская служба Чехова признана лучшей в Подмосковье

Единая дежурно-диспетчерская служба в Чехове заняла первое место в Подмосковье по итогам 2024 года. За это время специалисты отработали более 184 тысяч вызовов.

Специалистам ЕДДС в Чехове вручили грамоту за первое место.

«За 2024 год операторами 112 принято больше 184 тысяч вызовов. Среднее количество в сутки — 450, иногда бывает и до тысячи. У нас выведен „Безопасный регион“ — все камеры, которые находятся в Чехове и в муниципальном округе. Если что-то происходит, дежурный набирает адрес и видит, какие оперативные службы находятся там», — рассказал директор ЕДДС Валентин Дурягин.

ЕДДС работает по принципу одного окна. Заявителя могут соединить со всеми экстренными службами. Такие действия помогают спасти жизни. Например, Юлия Ларичева рассказала, что им удалось найти девушку, которую взяли в заложники.

«Это было в начале моей работы. Обратилась девушка и заявила, что ее похитили, но она не знает, где находится. Совместно с сотрудниками полиции, знание города помогло, нашли ее и спасли. Действительно, она была в заложниках», — рассказала оперативный дежурный ЕДДС Юлия Ларичева.