Еде 15 свалок ликвидировали в Истре

На территории округа выявлено и убрано 15 свалок, общим объемом порядка 750 кубических метров. 11 адресов из общего количества обнаруженных свалок, а это более 70%, были ликвидированы в мае.

С наступлением весенне-летнего периода численность населения на территории Истры увеличилась. Соответственно вырос и объем отходов, в том числе и фактов незаконного складирования мусора.

Специалисты убрали мусор вблизи деревень Козенки, Ананово, Веретенки, Турово, Черная, Новопетровск, в Дедовске, Истре и на Пятницком шоссе и в других населенных пунктах.

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается положительная динамика: сократилось количество выявляемых участков складирования мусора и общий объем отходов. Показатели снизились более чем на 20%. Таких результатов удалось добиться благодаря комплексной работе: регулярному мониторингу территории, еженедельным межведомственным рейдам по выявлению так называемых «серых возчиков», проверке документов у перевозчиков, а также пресечению незаконной перевозки и складирования строительного мусора.