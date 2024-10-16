Спортсмены из Серпухова выиграли 5 медалей на областном турнире по дзюдо

Традиционный межрегиональный турнир по дзюдо прошел в Климовске 12 октября. Спортсмены из городского округа Серпухов выступили успешно и стали призерами соревнований.

Посвященный памяти основателя борьбы в Климовске, ветерана Великой Отечественной войны Михаила Шабалина турнир проводился уже в 14 раз. Побороться за победу приехали 225 дзюдоистов из разных муниципалитетов Подмосковья.

Спортсмены из серпуховской школы «Русский медведь», воспитанники тренера Владимира Смокачева показали высокие результаты. Арина Мельникова, София Годжаева, Арина Бородина и Максим Растольцев стали бронзовыми призерами, а Диана Савельева завоевала золотую награду.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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