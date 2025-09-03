Дзюдоисты Подмосковья выиграли 4 медали на первенстве мира в Болгарии

Спортсмены из Подмосковья завоевали четыре бронзовые медали на первенстве мира по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, которое проходило в Болгарии с 27 по 31 августа. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта региона.

Алексей Топтыгин из Щелкова выступал в весовой категории до 55 килограммов. Он победил соперников из Грузии и Армении, но в четвертьфинале уступил итальянскому спортсмену. В утешительных встречах Алексей выиграл у дзюдоистов из Израиля и Болгарии, что принесло ему бронзу.

Еще одну медаль завоевал Тимур Алиев, также из Щелкова, в весе до 81 килограмма. Он обошел соперников из Тайваня, Бразилии и Германии, но в полуфинале проиграл будущему чемпиону из Узбекистана. В поединке за бронзу Тимур победил своего товарища по сборной России. Кроме того, Тимур Алиев и Артур Саркисян из Химок стали обладателями бронзовых медалей в командных соревнованиях. Российская команда выиграла у сборных Казахстана, Бразилии и Польши, но уступила спортсменам из Монголии. Победителями турнира стали дзюдоисты из Японии.