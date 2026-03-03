Дзюдоисты Московской области завоевали 25 медалей на первенстве ЦФО

Спортсмены из Московской области успешно выступили на первенстве Центрального федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. В общей сложности они завоевали 6 золотых, 5 серебряных и 14 бронзовых наград, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта.

Среди юниоров золотые медали получили Сергей Знаменщиков (весовая категория до 66 кг), Павел Коловердов (весовая категория до 73 кг), Иван Домарев (весовая категория до 90 кг) и Мурат Хубаев (весовая категория свыше 100 кг). У юниорок победителями стали Дарья Захарова (весовая категория до 52 кг) и Софья Беляева (весовая категория до 70 кг).

Завоевали серебряные медали Марк Мартыненко (весовая категория до 73 кг), Сослан Кибизов (весовая категория до 90 кг), Анастасия Мороз (весовая категория до 52 кг), Лилия Кутарова (весовая категория до 63 кг) и Екатерина Величко (весовая категория свыше 78 кг).

Первенство ЦФО по дзюдо проходило с 27 февраля по 1 марта 2026 года в Рязани в рамках федеральной программы «Спорт России». В соревнованиях приняли участие 209 дзюдоистов из 16 регионов.

