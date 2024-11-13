Дзюдоисты из Видного выиграли 13 золотых медалей на окружном первенстве

Во Дворце спорта «Видное» прошло первенство Ленинского городского округа по дзюдо среди юношей и девушек, посвященное памяти Дмитрия Зернова, командира штурмового отряда, погибшего при исполнении служебного долга в специальной военной операции. Спортсмены из муниципалитета заняли первое место в общекомандном зачете, завоевав более 30 медалей, 13 из которых золотые.

Организатор первенства и председатель федерации дзюдо и самбо Ленинского городского округа Гаджимурад Гаджимурадов отметил, что спортсмены блестяще представили округ, продемонстрировав невероятные усилия и талант.

Соревнования собрали свыше 300 спортсменов из Москвы, Рязани, Твери и Владимирской области в возрасте от девяти до 12 лет. Победители были награждены медалями, грамотами и кубками.

Депутат Дмитрий Банченко подчеркнул, что эти соревнования стали не только спортивным событием, но и данью уважения человеку, внесшему значительный вклад в развитие детско-юношеского спорта округа, настоящему герою и защитнику Родины.

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