Дзюдоисты из Чехова прошли отбор на первенство Центрального федерального округа
Воспитанники спортивной школы «Витязь» имени Васильева из Чехова успешно выступили на первенстве Московской области по дзюдо. Они прошли отбор на соревнования Центрального федерального округа.
Первенство Московской области среди юниоров и юниорок до 21 года по дзюдо прошло в Куровском Орехово-Зуевского городского округа 31 августа.
Дзюдоист Максим Александров из Чехова занял третье место, а Андрей Сероглазов замкнул пятерку лучших. Эти результаты позволили спортсменам пройти на первенство Центрального федерального округа.
Тренирует спортсменов Виталий Скопенко. Он отметил высокий уровень подготовки спортсменов, а также пожелал дальнейших побед.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».