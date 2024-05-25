Дзюдоисты из Севастополя и Донецка познакомились с историей Дзержинского

Спортивная делегация из разных регионов России прибыла в Дзержинский для участия в турнире по дзюдо, который пройдет 25 мая в спортивной школе олимпийского резерва «Союз». Перед турниром спортсмены из Севастополя, Донецка и Белоруссии посетили краеведческую экспозицию в Культурно-эстетическом центре города.

Заместитель директора СШОР «Союз» Диана Батурина сообщила о том, что в турнире примут участие более 130 спортсменов. Он является юбилейным — 25-м по счету. Турнир основан первым мэром города Виктором Доркиным и названным его именем.

Сейчас 20 спортсменов из трех спортивных команд отдыхают после прибытия в город и знакомства с Дзержинским. 24 мая они посетили краеведческую экспозицию в КЭЦ, где им рассказали об истории угрешской земли с XI века до наших времен, включая ряд фактов, известных лишь специалистам.

Выставка также рассказывает о периодах Первой мировой и Великой Отечественной войн, касающихся местных жителей, истории коммуны № 2 ОГПУ имени Дзержинского, которая стала основой для названия поселка и города, а также являлась кузницей кадров для страны.

«Невероятно интересная история! Я первый раз в вашем городе, история его впечатляет. Понравилось, что в музее можно все потрогать и попробовать. Сегодня мы еще идем в монастырь, думаю, тоже будет интересно. А дзюдо я занимаюсь девять лет и, конечно, волнуюсь перед завтрашними соревнованиями, тем не менее сегодняшний день захватил и удивил, спасибо», — поделилась Мария Гончарова из Донецка.

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