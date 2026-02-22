Дзюдоисты из России и Грузии поборются за кубок в Лобне

Во Дворце спорта «Лобня» соберутся около двухсот дзюдоистов из разных регионов России и Грузии. Они поучаствуют во втором командном турнире за кубок начальника ОМВД России по городскому округу Лобня.

Спортсмены 2013–2015 годов рождения продемонстрируют свои навыки в различных весовых категориях. Среди участников — Михаил Георгиев, ученик лобненской школы №4. Ему 12 лет, и он уже четыре года занимается дзюдо. Родители привели его на занятия, и первая тренировка понравилась мальчику настолько, что он решил продолжать тренировки. Михаил считает, что в команде выступать лучше, потому что есть поддержка, и не так страшно проиграть бой.

«Командные соревнования — это совершенно другой накал, совершенно другой настрой спортсменов. Это очень захватывающе», — отметил один из организаторов соревнований Константин Кузнецов.

По итогам турнира определят четырех победителей: первое, второе и два третьих места. Все получат медали, кубки, грамоты, а также ценные призы от спонсоров.