Дзюдоисты из Пушкинского завоевали золото на первенстве Подмосковья

Спортсмены школы «Ивантеевка» из Пушкинского округа успешно выступили на первенстве Московской области по дзюдо. Соревнования прошли 16–18 января в Орехово-Зуеве, участие приняли 378 спортсменов из 37 муниципальных образований.

Спортивную школу «Ивантеевка» на соревнованиях представляли 15 человек: восемь юношей и семь девушек. На татами развернулась напряженная борьба за медали.

В первый день турнира, 16 января, среди юниоров и юниорок до 23 лет Виктория Ковшова из школы «Ивантеевка» завоевала бронзовую медаль. 17 и 18 января выступили спортсмены до 18 лет.

Победителями и призерами первенства стали Ксения Круглова и Валерия Машкова — обе завоевали золото. Лейла Салабутова заняла второе место и получила серебро. Алиса Михайлова заняла пятое место среди сильнейших спортсменок своей категории.

Женская сборная команда Пушкинского округа заслуживает особого внимания. По итогам соревнований девушки до 18 лет стали первыми в общекомандном зачете среди муниципалитетов. Юниорки до 23 лет заняли третье командное место.

Следующая цель спортсменов — предстоящее первенство Центрального федерального округа.