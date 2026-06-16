Дзюдоисты из Подмосковья завоевали 5 медалей на международных соревнованиях

С 13 по 14 июня в Красноярске прошли международные соревнования по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года памяти директора завода цветных металлов и золота В. Н. Гулидова. Представители Московской области показали отличные результаты, завоевав три золотые, одну серебряную и девять бронзовых наград.

Турнир собрал более 244 атлетов из десяти стран: России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, Таджикистана, Узбекистана и Франции. По итогам двух соревновательных дней российские дзюдоисты завоевали 38 наград, из которых двенадцать — золотые.

В первый день соревнований победителями стали Иван Юртаев (весовая категория до 60 кг, Фрязино), Давид Топсакалян (до 66 кг, Фрязино) и Павел Коловердов (до 73 кг, Щелково). Бронзовыми призерами в весовой категории до 81 кг стали Тимур Алиев (Щелково) и Гарик Садоян (Фрязино).

Международные соревнования памяти Владимира Гулидова проводятся при поддержке Российского спортивного фонда и являются важным этапом отбора юниорской сборной России на первенства Европы и мира.