Дзюдоисты из Подмосковья завоевали 26 медалей на чемпионате ЦФО

Представители Московской области успешно выступили на чемпионате Центрального федерального округа по дзюдо, который проходил с 29 по 30 мая в Орехово-Зуеве. Спортсмены завоевали шесть золотых, несколько серебряных и бронзовых наград.

По данным пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья, в соревнованиях приняли участие 194 спортсмена из 15 регионов округа. Регион представляли спортсмены подмосковной СШОР по единоборствам.

Среди победителей турнира — София Полущева (до 57 кг, Электросталь), Софья Беляева (до 70 кг, Химки), Дмитрий Котельников (до 60 кг, Дмитров), Иван Москаленко (до 100 кг, Щелково), Анастасия Перевозчикова (до 52 кг, Химки) и Николай Цветков (до 66 кг, Подольск).

Также отличились и принесли серебряные медали в копилку сборной Московской области Наргиля Германова (до 48 кг, Королев), Дамир Губиев (до 100 кг, Щелково), Дарья Захарова (до 52 кг, Подольск) и другие спортсмены.

Бронзовыми призерами стали Иван Юртаев (до 60 кг, Фрязино), Алексей Топтыгин (до 60 кг, Щелково), Арслан-Хан Абдурахманов (до 66 кг, Щелково) и другие дзюдоисты.

Соревнования являлись отборочным этапом на чемпионат России по дзюдо и проводились в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

