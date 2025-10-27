Дзюдоисты из Подмосковья выиграли 6 медалей на первенстве России

В Тюмени стартовало первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Команда из Подмосковья завоевала одно золото, два серебра и три бронзы, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Победителем турнира в категории до 46 килограммов стал Амирхан Гаданов из города Химки. Серебро забрал его земляк Артем Бохонов. Бронзовыми призерами стали Абубакр Джураев из Щелкова и Константин Резников из Фрязина.

Бронзу в категории до 50 килограммов среди юношей завоевал Курбан Ганиев из Электростали. Анастасия Романович из Химок взяла серебряную медаль в женской категории до 44 килограммов.

Соревнования по дзюдо проходят в рамках федеральной программы «Спорт России». Они продлятся до 26 октября.