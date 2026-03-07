Дзюдоисты из Подмосковья выиграли 13 медалей на первенстве России

Сборная Московской области успешно выступила на первенстве России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. По сообщению пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона, спортсмены завоевали две золотые, пять серебряных и шесть бронзовых наград.

Победителями первенства среди юношей стали Константин Резников (в весовой категории до 46 кг) и Егор Бохонов (в/к до 60 кг).

Серебряные медали получили Арсен Осипян, Иван Дяконица, Тигран Еремян, Хаитбек Джураев и Николай Бурсаков в своих весовых категориях.

Бронзовыми призерами юношеского первенства стали Ярослав Баранов, Амирхан Гаданов и Даниял Идармачев. Среди девушек третье место заняли Валерия Машкова, Лейра Алекберова и Евангелина Казакевич.

Первенство России по дзюдо проходит с 1 по 7 марта 2026 года в Ханты-Мансийске (ХМАО) в рамках федеральной программы «Спорт России». Более 775 юных дзюдоистов из 73 регионов страны выступают в 17 весовых категориях.

