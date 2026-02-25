Дзюдоисты из округа Пушкинский стали призерами всероссийского турнира

Всероссийские соревнования по дзюдо памяти заслуженного мастера спорта Валерия Дивисенко прошли в Брянске 21 февраля. Округ Пушкинский на турнире представляли воспитанники спортивной школы «Ивантеевка» и клуба «Единство», которые показали высокие результаты.

Соревнования собрали около 400 спортсменов из 23 регионов России. Турнир является одним из ключевых в календаре «Лиги Патриотов» и дает возможность юным дзюдоистам в возрасте до 15 лет набрать рейтинговые очки для участия в первенстве страны.

Воспитанница спортшколы «Ивантеевка» и тренера Сергея Базыкина Софья Иванова выступила очень достойно и завоевала серебряную награду в весовой категории до 52 килограммов.

Еще один представитель округа Пушкинский — Кирилл Шульгин — стал бронзовым призером турнира. Этот результат помог воспитаннику спортклуба «Единство» и тренера Алексея Мордвинцева завоевать очки, необходимые для попадания в сборную Центрального федерального округа.