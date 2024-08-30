Дзюдоисты из Лобни стали призерами XII летней спартакиады учащихся

XII летняя спартакиада учащихся прошла в Армавире. Воспитанники клуба дзюдо «Брандком-Мастерс» городского округа Лобня заняли первое и второе места, по итогам состязаний спортсменов включили в состав сборной России.

Серьезный уровень спортивной подготовки показали дзюдоисты из Лобни на XII летней спартакиаде учащихся в Армавире. Аршалуйс Акопян завоевал золото, а серебро досталось его коллеге по спортивному клубу и земляку Павлу Харлову. Оба лобненских борца вошли в состав сборной России по дзюдо.

Готовили ребят к соревнованиям тренера Юрий Омадзе, Владимир Кузнецов и Амир Гадомамадов.

Отметим, в Лобне работают 20 бюджетных спортивных секций. Их воспитанники регулярно показывают высокие результаты в состязаниях различного уровня.

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