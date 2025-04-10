Дзюдоисты из Лобни стали призерами первенства Подмосковья

В Московской области прошло первенство по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. В соревнованиях приняли участие спортсмены из лобненской спортивной школы «Академия спорта».

Арина Михайлова, представлявшая Лобню, показала высокий уровень мастерства и завоевала бронзовую медаль. Этот успех стал результатом ее настойчивой подготовки под руководством тренера Акопа Мосесьяна и поддержки партнерши по тренировкам Софьи Щелчковой.

Благодаря своему достижению Арина получила право участвовать в первенстве Центрального федерального округа, которое пройдет этой осенью в Брянске. Вместе с ней Лобню представят еще три спортсмена: Магамед Агасалимов, Саркис Мартиросян и Айдемир Уруджев, тренирующиеся под руководством Эдуарда Манучаряна и Геворга Мосесьяна.

Отметим, что в Лобне активно развиваются различные виды спорта, включая дзюдо, футбол, тхэквондо, фехтование, гимнастику и хоккей. Спортивная инфраструктура города способствует популяризации здорового образа жизни среди жителей.