Дзюдоисты из Лобни стали призерами турнира памяти Виктора Доркина

Лобненские дзюдоисты завоевали медали на XXV традиционном турнире памяти Виктора Доркина. Спортсмены из «Академии спорта» взяли золото, серебро и бронзу в различных весовых категориях.

В турнире участвовали более 110 дзюдоистов, в том числе команды из Белоруссии и новых регионов РФ. Лобненцы завоевали высшие награды турнира.

Спортсмены тренируются под руководством тренеров Геворга Мосесьяна и Эдуарда Манучаряна.

Также во время турнира президент Лобненской федерации дзюдо и самбо Евгений Рарич провел переговоры с представителями федераций Московской области, Севастополя, Донецка и Белоруссии о совместном развитии и популяризации дзюдо и самбо, участии спортсменов в международных турнирах и приобщении к спорту высших достижений.

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