Дзюдоисты из Химок выиграли серебро и бронзу на первенстве России

Участие в престижных общероссийских соревнованиях приняли около 700 спортсменов из 73 регионов страны. Сборная Московской области пополнила свою копилку семью наградами различного достоинства.

В рамках турнира, организованного по федеральной программе «Спорт России», были разыграны комплекты наград в нескольких весовых категориях. Значительную часть успеха команде Подмосковья обеспечили представители учебно-спортивного центра «Планерная» из Химок.

В весовой категории до 70 кг Юлия Сурина в напряженной борьбе добилась права подняться на пьедестал почета в качестве серебряного призера. Ее землячка, Лилия Кутарова, в категории до 63 кг стала обладательницей бронзовой медали. Общий результат команды Московской области составил одно золото, два серебра и четыре бронзы.

«Химкинская школа дзюдо вновь подтверждает свой авторитет. Юлия Сурина и Лилия Кутарова не просто завоевали медали — они продолжили славную историю наших спортсменов. Это результат труда тренеров, поддержки семьи и несгибаемого характера самих девушек», — отметил муниципальный депутат Артур Каримов.