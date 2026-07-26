Дзюдоисты из Химок стали призерами Кубка Азии

Подмосковные дзюдоисты выиграли шесть медалей на Кубке Азии среди юношей и девушек до 18 лет — три золотые и три бронзовые. Среди призеров — спортсмены из Химок.

Золото в весовой категории до 48 килограммов завоевала Алина Гаданова, представляющая областной Центр олимпийских видов спорта и спортивную школу олимпийского резерва по единоборствам. Бронзовые награды взяли химчане Егор Бохонов и Амирхан Гаданов. Еще три медали команде Московской области принесли спортсмены из Фрязино.

«Алина, Егор и Амирхан показали высокий уровень подготовки, который подтверждает, что в Химках работают сильные тренеры и созданы условия для роста спортсменов. Такие победы вдохновляют молодежь заниматься спортом и показывают, что химкинская школа единоборств держит высокую планку. Гордимся нашими спортсменами и желаем им новых достижений», — отметил депутат Химок Артур Каримов.

Кубок Азии по дзюдо до 18 лет прошел в Гонконге. В турнире участвовали более 120 дзюдоистов из 13 стран. Эти соревнования — важный этап для молодых спортсменов: за результаты начисляют рейтинговые очки, которые дают право претендовать на участие в первенствах мира и Азии. Успех подмосковной команды говорит о качественной работе тренерского состава и системной подготовке юных дзюдоистов в регионе.