Дзюдоисты из Фрязина выиграли 4 медали на всероссийском турнире

Всероссийские соревнования по дзюдо памяти отличника физической культуры и спорта Геннадия Михеева собрали во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина более 400 спортсменов из 20 регионов России. Несмотря на то, что городской округ Фрязино представляли всего четыре дзюдоиста, их выступление стало триумфальным.

В турнире участвовали сильнейшие дзюдоисты из Новосибирской, Амурской, Иркутской, и Кемеровской областей, Хакасии, Алтая, Тувы, ХМАО, Санкт-Петербурга и Москвы. Фрязинские спортсмены завоевали три золотые и одну бронзовую медали.

Усмон Махмедов в весовой категории до 55 килограммов досрочно завершил финальную схватку, выиграв у соперника Красноярского края. Хаитбек Джураев в категории до 73 килограммов в решающем поединке победил спортсмена из Санкт-Петербурга. Третью золотую награду завоевал в весе до 81 килограммов Артем Никулин, уверенно одолевший дзюдоиста из Кемеровской области.

Самый юный участник команды фрязинской команды Арсен Осипян в категории до 46 килограммов в напряженной борьбе завоевал бронзовую медаль, которая по накалу страстей и упорству могла бы сравниться с золотой.

Все воспитанники спортивной школы «Олимп» из Фрязина выполнили норматив кандидата в мастера спорта и получили право выступить на первенстве России среди юношей, которое пройдет в Тюмени осенью.