Дзюдоисты из Фрязина стали призерами первенства Московской области

Первенство Московской области среди юниоров до 21 года прошло в Куровском. Ученики спортивной школы во Фрязине стали победителями крупных соревнований.

Давид Топсакалян и Мута Магомедов заняли первые места в своих весовых категориях. Золото в весе до 81 килограмма также завоевал Гарик Садоян. Артем Габриелян и Карапет Арутюнян стали серебряными призерами. Дмитрий Власов — четвертым.

В командном зачете сборная из Фрязина также заняла первое место благодаря слаженной работе и поддержке муниципалитета.

Теперь ребята готовятся к первенству ЦФО. Там они поборются за право выступить на уровне России.