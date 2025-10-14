Дзюдоисты из Фрязина стали призерами областных командных соревнований
В спорткомплексе «Лужники» города Москвы состоялся масштабный Командный турнир по дзюдо, посвященный исторической победе советских войск в Битве под Москвой. На это престижное соревнование, в числе сильнейших коллективов, была приглашена команда городского округа Фрязино — спортивная школа «Олимп».
Основанием для приглашения стали выдающиеся результаты, показанные спортсменами в течение этого спортивного сезона.
Формат турнира предусматривал командные встречи, в каждой из которых по восемь спортсменов от коллектива боролись до тринадцати побед. Фрязинская команда блестяще провела стартовые матчи. В первой встрече со счетом 13:1 была одержана уверенная победа над командой МГФСО города Москвы.
Во втором поединке соревнований с результатом 13:3 был повержен сильный соперник — команда «Самбо-70» («Шаболовка»). Завершая групповой этап, спортсмены из Фрязина одолели команду «Динамо» (Москва) со счетом 13:4.
Особого внимания заслуживает полуфинальная встреча, которую организаторы и известный комментатор Евгений Мосанов назвали самой зрелищной и драматичной схваткой турнира.
Соперником фрязинцев выступила команда Училища Олимпийского Резерва № 1 города Москвы. В упорнейшей борьбе, уступая по ходу поединка со счетом 8:12, воспитанники спортшколы «Олимп» проявили настоящий характер и волю к победе. При мощной поддержке трибун им удалось совершить впечатляющий камбэк и вырвать победу с общим счетом 13:12, обеспечив себе место в финале.
По итогам финального поединка команда городского округа Фрязино завоевала серебряные медали турнира.
Важно отметить, что в отличие от многих коллективов-участников, которые были усилены спортсменами из других регионов страны, команда из Фрязина была представлена исключительно собственными воспитанниками. Этот факт делает достижение фрязинских дзюдоистов еще более значимым.