Дзюдоисты из Фрязина стали призерами областных командных соревнований

В спорткомплексе «Лужники» города Москвы состоялся масштабный Командный турнир по дзюдо, посвященный исторической победе советских войск в Битве под Москвой. На это престижное соревнование, в числе сильнейших коллективов, была приглашена команда городского округа Фрязино — спортивная школа «Олимп».

Основанием для приглашения стали выдающиеся результаты, показанные спортсменами в течение этого спортивного сезона.

Формат турнира предусматривал командные встречи, в каждой из которых по восемь спортсменов от коллектива боролись до тринадцати побед. Фрязинская команда блестяще провела стартовые матчи. В первой встрече со счетом 13:1 была одержана уверенная победа над командой МГФСО города Москвы.

Во втором поединке соревнований с результатом 13:3 был повержен сильный соперник — команда «Самбо-70» («Шаболовка»). Завершая групповой этап, спортсмены из Фрязина одолели команду «Динамо» (Москва) со счетом 13:4.