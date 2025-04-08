Дзюдоисты из Фрязина победили на областном первенстве

Воспитанники спортивной школы «Олимп» из Фрязина приняли участие в первенстве Московской области по дзюдо среди юношей до 18 лет. Они завоевали сразу несколько медалей.

Соревнования прошли в Орехово-Зуеве. Участниками стали 366 спортсменов из 33 муниципальных образований Подмосковья.

Дзюдоисты из Фрязина вышли в финал в шести из восьми весовых категорий. Так, обладателями золотых медалей стали Константин Резкинов, Ника Сурманидзе, Даниял Идармачев.

Серебряными призерами оказались Иван Дяконица и Абубакар Джураев. Третье место заняли Альберт Садоян, Дмитрий Рогов и Солмон Низомов.

Все спортсмены вошли в областную сборную. Теперь они выступят на первенстве Центрального федерального округа.

« Этот успех — заслуга не только самих спортсменов, но и их наставников, родителей, всей спортивной школы Фрязино. Впереди — новые вершины», — прокомментировали в администрации Фрязина.