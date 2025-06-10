Дзюдоисты из Фрязина победили на этапе Спартакиады молодежи России

Второй этап VI летней Спартакиады молодежи России по дзюдо среди юниоров до 21 года прошел в Раменском. Две золотые медали завоевали фрязинские спортсмены Иван Юртаев и Гарик Садоян, представлявшие Московскую область.

Турнир собрал победителей региональных этапов из 18 субъектов Центрального федерального округа. Схватки были очень напряженными, поскольку только первое место в весовой категории давало спортсменам право на участие в финале спартакиады.

Воспитанники спортивной школы «Олимп» из Фрязина показали высокий уровень мастерства, силу духа и волю к победе. Иван Юртаев блестяще выступил в весовой категории до 60 килограммов, одержав досрочную и уверенную победу в финальной схватке. Гарик Садоян также завоевал золотую медаль в весовой категории до 73 килограммов, одолев сильного соперника из Рязанской области.

Теперь Иван Юртаев и Гарик Садоян будут представлять Подмосковье в финале VI летней Спартакиады молодежи России, который состоится в городе Армавир Краснодарского края в конце июля.