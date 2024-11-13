Дзюдоисты из Дмитрова выиграли 2 медали на всероссийских соревнованиях

Всероссийский турнир по дзюдо, посвященный памяти Марата Бибарцева, прошел в Перми. Места на пьедестале почета завоевали два спортсмена из Дмитровского округа.

Турнир собрал более 100 участников в возрасте до 23 лет из 23 российских регионов, которые соревновались в разных весовых категориях.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров» выступили на соревнованиях очень успешно, выиграв золотую и бронзовую награды. Кирилл Кудряшов занял третье место в весовой категории свыше 100 килограммов, а Сергей Знаменщиков стал победителем среди спортсменов весом до 66 килограммов и выполнил норматив мастера спорта России.

Заместитель главы муниципалитета Ирина Костышина поздравила дмитровских дзюдоистов и их тренеров Алексея Храпова и Константина Лукина с таким высоким достижением и пожелала новых побед.

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