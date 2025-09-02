Дзюдоисты из Чехова стали призерами первенства Московской области

Спортсмены завоевали три бронзовые медали на областных соревнованиях среди юниоров до 21 года. Теперь они получили право выступить на первенстве Центрального федерального округа.

Воспитанники спортивный школы «Витязь» из Чехова продемонстрировали отличную подготовку, волю и настоящий бойцовский характер. По итогам напряженных схваток трое спортсменов поднялись на пьедестал почета: Владимир Булекбаев, Максим Александров, Иван Винников. Еще один чеховский спортсмен Владислав Федосеев тоже показал высокий результат, заняв седьмое место в своей весовой категории.

Этот командный успех стал ключом к следующему, еще более ответственному этапу. В общекомандном зачете сборная из Чехова заняла пятое место, что дало спортсменам официальное право представить не только родной город, но и всю Московскую область на предстоящем первенстве Центрального федерального округа.

«Ребята провели очень достойные бои. Видна их собранность и работа, проделанная на тренировках. Каждая медаль и каждое взятое командное очко — это результат большого труда. Теперь нас ждет подготовка к первенству, где уровень конкуренции будет еще выше», — прокомментировал выступление своих воспитанников тренер Виталий Скопенко.